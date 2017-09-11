Кадыров призвал не устраивать митинги в поддержку мусульман Мьянмы

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который в начале сентября выступил организатором митинга в поддержку мусульмен Мьянмы, заявил, что сейчас надобности в новых митингах нет. Об этом политик написал в своем Instagram после задержаний на несогласованном митинге мусульман в Петербурге.

«Если бы они были нужны, я предоставил бы центральную площадь Грозного, создал бы необходимые условия», — написал Кадыров.

По его словам, ситуация в Мьянме «уже стала проблемой номер один, которую обсуждают в мире» и главы многих стран и международные организации «осудили жестокое обращение с рохинджи».

«Я обращаюсь к своим братьям и сёстрам-мусульманам во всей России с просьбой не поддаваться чьей-то агитации и не дать использовать себя в чьих-то интересах», — заявил Кадыров. При этом глава Чечни готов «первым призвать выйти на митинг, если будет необходимость».

Кадыров добавил, что народу Мьянмы оказывается гуманитарная поддержка, и попросил «внести посильную лепту в это благое дело».

Ранее глава Чечни заявил, что Фонд Кадырова окажет гуманитарную помощь 15 тысячам беженцев в Мьянме.

10 сентября в Санкт-Петербурге​ прошла несогласованная акция мусульман в поддержку рохинджа, на которой, по данным источника «Фонтанки» в полиции, были задержаны 130 человек. Официально власти Петербурга не называли число задержанных участников акции.

8 сентября мэрия Москвы отказалась согласовать пикет у посольства Мьянмы, сославшись на то, что в уведомлении не указана цель мероприятия, а у посольства «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников».

Напомним, несколько сотен мусульман устроили несанкционированную акцию у посольства Мьянмы в Москве, выражая таким образом свою поддержку народности рохинджа. Полиция не стала ее разгонять, однако на следующий день у посольства были задержаны 17 человек.

Аналогичные акции прошли в Черкесске, в Грозном и Махачкале. На митинг в Грозном, по данным МВД Чечни, пришли более миллиона человек. На нем выступил глава республики Рамзан Кадыров.

В Мьянме в течение нескольких десятилетий продолжается конфликт между буддистами, которые составляют большинство населения страны, и этническим меньшинством — группой рохинджа. Представителей рохинджа в стране считают нелегальными мигрантами из Бангладеша и отказывают им в получении гражданства. Последнее обострение произошло в конце августа.