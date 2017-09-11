Во Флориде ввели режим стихийного бедствия из-за урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во Флориде из-за урагана «Ирма», сообщает Reuters.

Американский президент приказал направить все ресурсы федерального правительства во Флориду, чтобы оказать помощь штату.

Трам назвал ураган «большим монстром» и поблагодарил сотрудников спасательных служб за их усилия по защите людей. Президент отметил, что ущерб от шторма будет очень дорогостоящим.

В Майами из-за резкого подъема уровня воды, вызванного ураганом, оказался затоплен центр города. Подтопления зафиксированы и в других населенных пунктах на юге Флориды. Без электричества из-за урагана остались около 3,3 млн человек.

This video shows the flooding on the streets of Miami as the city is hit by #HurricaneIrma https://t.co/TYwajXTnNF pic.twitter.com/mwGCX2mr4i — CNN (@CNN) September 11, 2017

Из-за стихии более 75 тысяч жителей Флориды вынуждены были отправиться в убежища, которые были открыты в школах, церквях и в общественных центрах.

9 сентября столо известно, что российские туристы были эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана «Ирма». Их количество не уточняется. Всего с Кубы из-за приближения урагана «Ирма», по разным оценкам, эвакуировали от 700 тысяч до одного миллиона человек.

7 сентября ураган «Ирма» обрушился на острова Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми. Его жертвами стали десять человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч. Затем ураган двинулся на Флориду.