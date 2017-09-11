Люди в масках подожгли две машины у офиса адвоката Учителя

В Москве трое неизвестных в масках подожгли две машины, припаркованные у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Об этом Добрынин написал в фейсбуке.

Рядом с обугленными автомобилями были найдены записки со словами «За Матильду гореть».

По словам адвоката, автомобили подожгли около 05:30 по мск. Добрынин рассказал «Фонтанке», что собирается задать вопросы депутату Госдумы Поклонской, которая выступает против фильма Учителя о романе имератора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Поклонская неоднократно высказывалась против выхода на экраны фильма Учителя «Матильда» и требовала проверить картину на предмет нарушений закона. По ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

В свою очередь, Учитель считает недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. 15 августа адвокат Учителя пригрозил, что будет добиваться привлечения Поклонской к уголовной ответственности и лишения депутатской неприкосновенности, если она и дальше будет «искусственно создавать истерию» вокруг фильма «Матильда».

Накануне стало известно, что родственница Николая II подала в суд на киностудию Учителя. По информации «Фонатнки», исковое заявление было подано Поклонской от имени вдовы родного племянника Николая II.

Интерфаксу Учитель сказал, что ничего не слышал об исковом заявлении депутата Госдумы, так как «она очень много исков подавала».

Режиссер также высказался о том, что думает о действиях Поклонской: «Я относился к этому с некоторым юмором и иронией». Режиссер также считает, что все это «чисто ее человеческая история» и предположил что Поклонская влюблена императора.

В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция завела дело о хулиганстве.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда».

В начале сентября житель Ирбита Денис Мурашов въехал на УАЗе с газовыми баллонами в кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег машину. По информации источников Znak.com и Ura.ru, нападение Мурашов совершил из-за претензий к фильму Учителя «Матильда».

Угрозы из-за фильма Учителя получала также журналистка Znak.com Екатерина Винокурова, которая опубликовала несколько статей о «Матильде» и «бессмысленном и беспощадном бунте» депутала Натальи Поклонской. По словам журналистки, к угрозам могут быть причастны активисты православного движения «Сорок сороков».