Улюкаев ответил цитатой из Гоголя на слова Сечина про «профессиональный кретинизм» прокуроров

Перед заседанием в Замоскворецком суде экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев на вопрос журналистов, не кажется ли ему, что у главы «Роснефти» Игоря Сечина «сдали нервы», ответил цитатой из повести Гоголя «Ревизор».

«На зеркало неча пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

На прошлой неделе Сечин выразил свое недовольство тем, что прокуроры зачитали на суде прослушку разговоров между ним и экс-министром, в которой упоминалась «корзинка с колбасой».

«Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — заявил глава «Роснефти».

По мнению Сечина, процесс по делу бывшего министра «должен был быть закрытым».

Прослушку переговоров Сечина и Улюкаева зачитал в суде прокурор. Судя по записям, основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Сам Улюкаев уверен, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.