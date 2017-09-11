Суд приговорил зампредседателя крымского меджлиса к 8 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Об этом сообщает РИА Новости.

Его признали виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК РФ) в Симферополе перед референдумом о присоединении Крыма.

По словам адвоката Николая Полозова, решение Верховного суда Крыма будет обжаловано. «Мы продолжаем борьбу», — заявил Полозов.

Он также добавил, что к процессу освобождения будут подключены украинские власти, так как Чийгоз остался гражданином Украины.

Чийгоз — один из фигурантов «дело 26 февраля», которое позднее разделили на две части: дело в отношении Чийгоза и обвинение в отношении пятерых крымских татар Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и Арсена Юнусова.

По версии следователей, обвиняемые крымские татары участвовали или организовывали массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма в феврале 2014 года, когда к парламенту вышли пророссийские активисты и сторонники новой украинской власти. Следователи считают, что в беспорядках участвовали исключительно крымские татары.

Чийгоз занимает пост меджлиса крымских татар с 2008 года. Деятельность меджлиса крымскотатарского народа была запрещена в России решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 года. Организация была признана экстремистской, так как большая часть ее членов не признала российский статус Крыма.

Максим Прошкин