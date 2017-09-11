МВД обнаружило кураторов «групп смерти» в трех областях России

МВД России установило трех несовершеннолетних кураторов «групп смерти» в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«Во всех этих случаях полицейские успели выявить и пресечь необдуманные действия подростков, предотвратив необратимые последствия для участников переписки», — приводит пресс-служба слова официально представителя МВД Ирины Волк.

Во владимирской области 14-летний подросток «вел деструктивную переписку с несовершеннолетними под видом координатора одной из групп». Если собеседники отказывались выполнять здания, то несовершеннолетний посылал угрозы.

В Самарской области ученица 8 класса использовала телефон отца, чтобы давать «задания». В Нижегородской области 14-летняя жительница города Павлово, представлявшаяся администратором закрытых групп, рассылала сообщения с помощью телефона.

Подростки поставлены на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних. «Некоторые из них по решению суда будут помещены в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа», — добавила Волк.

О задержании еще двух администраторов «групп смерти» в Подмосковье и Хабаровском крае сообщалось в конце августа.

Напомним, об этой проблеме неоднократно рассказывала «Новая газета». После серии публикаций газеты, в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доведение, склонение или содействие суициду приравнивается к особо тяжким преступлениям. Они фактически приравнены к умышленному убийству.

Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.

Максим Прошкин