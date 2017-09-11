Глава Росимущества: Минэкономразвития не могло влиять на сделку по приватизации «Башнефти»

Глава Росимущества, замминистра экономического развития Дмитрий Пристансков на суде по делу бывшего министра Алексея Улюкаева заявил, что Минэкономразвития не могло влиять на судьбу сделки по приватизации «Башнефти», так как сделка (на момент ноября 2016 года) уже была заключена.

«После совершения сделки Российская Федерация (правительство — ред.) прекратила быть акционером компании «Башнефть». Я не понимаю, как Минэкономразвития могло на это влиять», — отметил замминистра.

В суд Пристанскова в качестве свидетеля обвинения вызвала прокуратура.

По словам замминистра экономического развития, он не получал от Алексея Улюкаева какие-либо указания по замедлению этой сделки.

«Я таких указаний от министра не получал», — уверенно и четко проговорил свидетель, отметив, что о заявлениях министра против этой сделки ему ничего не известно.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Сам Улюкаев уверен, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.