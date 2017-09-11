Правительство обяжет заявителей митингов указывать причину их проведения

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому организаторов митингов обяжут указывать в заявке «вопросы, являющиеся причинами проведения» акции, сообщает «Коммерсант».

По информации газеты, инициатором нового проекта закона выступило правительство России. В пояснительной записке уточняется, что действующие правила согласования митингов усложняют работу чиновников.

На данный момент заявители публичных акций обязаны указывать только цель проведения мероприятия.

По задумке правительства, изменения в законах «О собраниях» улучшат «механизмы реализации» конституционных свобод, а именно статей Конституции 31 (свобода собраний) и 33 (право на обращение в госорганы).

Однако по мнению зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, указание причины проведения митинга, даст властям больше возможностей отказывать в публичной акции.

Максим Прошкин