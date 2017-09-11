Кандидаты в московские мундепы сообщили о нарушениях на выборах в районе Измайлово

На одном из избирательных участков в Измайлово комиссия не стала вводить в систему ГАС «Выборы» реальные итоги выборов депутатов муниципальных собраний, на которых независимые кандидаты получили 8 из 12 мест в совете.

«На данный момент председатель УИКа, которая забаррикадировалась на третьем этаже управы, была найдена, и в результате получасовых уговоров она самостоятельно покинула помещение и отдала копии протоколов. По УИКам мы их сверили, они не были сфальсифицированы. Сейчас у нас присутствует полиция и Следственный комитет, члены ТИК собираются для принятия решения о введении в ГАС Выборы итогов голосования. И сверяем для комиссии результаты УИКов, которые были введены ранее, для того, чтобы если есть фальсификации по предыдущим УИКам, мы могли зафиксировать их и принять решение, что мы будем делать в случае неверного введения. Кандидаты тут, бюллетени мы охраняем. Но самое главное, что мы нашли председателя УИК, которая сидела, закрывшись в комнате. Она не объяснила, почему она там сидела», — рассказала «Новой газете» независимый кандидат в районе Измайлово Надежда Загордан.

Кандидат от КПРФ Маргарита Чуканова рассказала «Новой газете», что по состоянию на час ночи победила в Восточном Измайлове и заняла пятое проходное место, на 37 голосов опережая Екатерину Горбачёву, зама ячейки «Единой России» ее района.

«В три часа позвонили из ТИКа, поздравили меня, но мы понимали, что что-то не то. До ТИКа все довезли, и оказалось, что протокол 933 участка куда-то пропал. Вот нет его нигде. У меня там 93 было голоса, а у Горбачевой - 101. Половина четвёртого утра: звонят из ТИКа и говорят "Маргарита Алексеевна, а тут другой протокол ввели в ГАС Выборы". И у Горбачевой в этом протоколе - 162 голоса, а общее количество голосов не изменилось. Я написала жалобу в ТИК, подала заявление в полицию, позвонила в ЦИК. В ТИК мы приехали, они два часа молчали, у них сводный протокол даже не заполнен. В пол девятого утра состоялось заседание ТИКа. Результаты такие: три человека составили особое мнение, что протокол 933 участка сфальсифицирован, и данные этого участка введены в ГАС Выборы. Эти три человека протокол не подписали, но в ГАС Выборы Горбачёва сейчас является новоизбранным муниципальным депутатом», — говорит кандидат.

Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, в Москве прошли муниципальные выборы. По оценкам председателя Мосгоризиркома Валентина Горбунова, явка на выборах в Москве составила 14,8%. Независимые кандидаты смогли получить большинство более, чем в десяти районах Москвы.