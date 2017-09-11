Глава Саратова ушел в отставку из-за нарушений на выборах

Глава администрации Саратова Валерий Сараев написал заявление об отставке из-за нарушений на прошедших выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

«Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку», — рассказал Радаев.

По информации агентства, жалобы на нарушения во время выборов поступали из всех районов Саратова. Позже в местной ТИКе заявили, что большинство из них не соответствовало действительности.

В МВД области рассказали, что не зафиксировали грубых нарушений, способных повлиять на итоги голосования. В движении «Голос» насчитали порядка 77 нарушений в Саратовской области.

Жителям области предстояло избрать областную думу. В результате в местный парламент прошли партия «Единая Росси», которая набрала 66,84% голосов, а также КПРФ и «Справедливая Россия». Губернатором Саратовской области во второй раз стал Валерий Радаев.

Максим Прошкин