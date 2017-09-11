Песков назвал «политической конкуренцией» результат муниципальных выборов в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результат муниципальных выборов в Москве, передает телеканал «Дождь».

«Что касается Москвы, большинство за "Единой Россией". Безусловно, есть побеждающие и от других партий, и это прекрасно. Они будут принимать участие в жизни города, показывать свою эффективность. Это и есть политическая конкуренция», — сказал Песков.

Отличительной чертой выборов 10 сентября он назвал «нулевая толерантность к каким-либо нарушениям». По словам Пескова, местные власти реагировали на сообщения о нарушениях «молниеносно».

Напомним, накануне в Москве прошли муниципальные выборы. Явка составила 14,8%. Независимые кандидаты смогли получить большинство более, чем в десяти районах столицы.

Согласно предварительным итогам, «Единая Россия» получила около 76-77% мандатов, на втором месте — «Яблоко» (11,7% мандатов), третье место по количеству мандатов получили самовыдвиженцы — 7,2%.