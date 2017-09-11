МИД намерен привести к полному паритету работу дипмиссий США и России

Москва собирается привести работу американских дипломатов в России и российской дипмиссии в США к полному паритету. Передает РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова.

Лавров пояснил, что этот шаг станет ответом на решение США прекратить работу генконсульства России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вашингтон объяснил эти требования «духом паритета» после сокращения числа сотрудников американского посольства в России.

На действия США отреагировал президент России Владимир Путин. Он напомнил, что Москва имеет право ответить на решение США.

«Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать», - заявил глава российского государства.

В свою очередь, «Коммерсант» уточняет, что под паритетом понимается не только сокращение числа сотрудников дипмиссии США, но и ограничение числа пунктов въезда в Россию. «Сейчас у России таких пунктов для американцев больше, чем у них для нас», — сказал собеседник газеты.

По словам собеседника «Коммерсанта», речь также может идти об уменьшении числа дипломатов США, которые смогут свободно выходить за пределы диппредставительств.

Кроме этого, еще одним пунктом «паритета» может стать сокращение парковочных мест возле дипломатического здания. В США таких парковок для российских дипломатов нет.

Напомним, в конце августа власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Перед этим, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.

Максим Прошкин