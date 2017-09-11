В Москве перенесли показ фильма «Матильда»

Показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, запланированный на 11 сентября в кинотеатре «Иллюзион», перенесли по техническим причинам, передает Интерфакс.

В пресс-службе компании Sarafan PR уточнили, что показ не отменили, а перенесли. Однако дату нового показа не уточнили.

«Это должен был быть зрительский показ, на него покупали билеты», — цитирует агентство собеседника в компании.

Ранее в понедельник неизвестные подожгли две машины, припаркованные у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы Алексея Учителя. Рядом с обугленными автомобилями были найдены записки со словами «За Матильду гореть».

Накануне родственница Николая II подала в суд на киностудию Учителя. При этом исковое заявление было подано Поклонской от имени вдовы родного племянника Николая II. Сам режиссер сказал, что ничего не слушал об иске.

В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция завела дело о хулиганстве.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая разослало письма с угрозами поджечь кинотеатры в случае показа фильма «Матильда».

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.