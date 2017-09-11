В Кремле назвали проявлением экстремизма поджог машин у офиса адвоката Учителя

‍В Кремле считают поджог машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя «уродливыми проявлениями» дискуссии вокруг ленты «Матильда». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вопрос профилактики и предотвращения подобных экстремистских и хулиганских выходок лежит в плоскости наших органов охраны правопорядка», — добавил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя, сгорели два автомобиля. Сам Добрынин написал в своем Facebook, что рядом с машинами были найдены записки со словами «За Матильду гореть».

Это не единственная экстремистская акция против показа фильма Учителя.

До этого, 3 сентября, водитель УАЗ протаранил кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег автомобиль. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против «Матильды». В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее полиция завела уголовное дело после нападения на офис Алексея Учителя в петербургской студии «Лендок». Неизвестные бросили в здание студии бутылки с зажигательной смесью. Режиссер рассказал, что «это все последствия предыдущих угроз».

Угрозы в адрес съемочной группы «Матильды» поступали от организации «Христианское государство – Святая Русь». Представители движения разослали в кинотеатры письма с требованиями не показывать фильм, иначе «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди». Режиссер обратился в прокуратуру с просьбой оградить творческий коллектив от действий православных активистов и провести проверку их деятельности.

В Кремле угрозы в адрес Учителя назвали недопустимыми. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что организация «Христианское государство – Святая Русь» не зарегистрирована в Минюсте. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», —добавил он.