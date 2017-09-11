Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму к 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил правительству не позднее 1 января 2019 поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного уровня, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, Путин также предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас эта цифра равняется 71%.

«Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — сказал глава российского государства.

О планах повысить МРОТ за два года до уровня прожиточного минимума также заявлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. С 1 июля МРОТ россиян увеличился с 7500 до 7800 рублей. Таким образом, работодатель не может устанавливать месячную зарплату ниже этой суммы.

Напомним, что за I квартал 2017 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в целом по России составил 10701 рубль.

Максим Прошкин