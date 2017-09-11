266 независимых кандидатов победили на муниципальных выборах в Москве

266 независимых кандидатов получили места в муниципальных собраниях 62 районов Москвы. Об этом на пресс-конференции по итогам выборов сообщил политик Дмитрий Гудков.

Кандидаты, выступавшие при поддержке Команды Гудкова и «Яблока», получили большинство в 17 районах столицы; еще в 29 районах кандидаты взяли «блок-пакет» (треть мест) — это значит, что там «Единая Россия» не сможет избрать своего председателя муниципального собрания.

«Мы сформировали серьезную политическую силу — сейчас это сила номер два в Москве. В столице больше нет никакой парламентской оппозиции. Следующая политическая сила после нас - КПРФ - получила только 45 мандатов, причем 18 из них поддержала наша платформа. Я уже не говорю об ЛДПР и Справедливой России, которых в городе просто нет», — сказал Дмитрий Гудков.

Он подчеркнул, что новая технология организации избирательных кампаний (под условным названием«политический убер») открыла двери новичкам в политике, позволила им зарегистрироваться и победить. «Если раньше для этого требовалось много денег — работа штабов, политтехнологов, юристов, программистов, — то сегодня мы смогли оптимизировать этот процесс», — отмечает политик.

Также Дмитрий Гудков заявил, что его штаб начинает готовиться к предстоящим выборам мэра, несмотря на заявления правительства Москвы о муниципальном фильтре.

«Я хочу подчеркнуть, что никакие легитимные выборы мэра в Москве без нас теперь невозможны — с нами придется считаться. Мэрская кампания будет успешной в случае объединения всех демократов. И я уверен, что у нас получится это сделать», — резюмировал Гудков.

Накануне в Москве прошли муниципальные выборы. Явка составила 14,8%. Согласно предварительным итогам, «Единая Россия» получила около 76-77% мандатов, на втором месте — «Яблоко» (11,7% мандатов), третье место по количеству мандатов получили самовыдвиженцы — 7,2%.