В Москве возбудили дело после поджога машин у офиса адвоката режиссера Учителя

Полиция возбудила уголовное дело после поджога двух автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, передает ТАСС.

По словам представителя МВД России Ирины Волк, дело завели по статье 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее в понедельник неизвестные подожгли две машины, припаркованные у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы Алексея Учителя. Рядом с обугленными автомобилями были найдены записки со словами «За Матильду гореть».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту ситуацию экстремистскими проявлениями. «Безусловно, это уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины (фильма Учителя «Матильда»). Это экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению», — добавил он.

В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция завела дело о хулиганстве.

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.