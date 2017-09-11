Фигурант дела о хищении при строительстве резиденции Путина признал свою вину

Предприниматель Александр Родионов, который является фигурантом дела о хищении 225 млн рублей при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, признал свою вину, сообщает ТАСС.

«Кроме того, он сообщил следствию ранее неизвестные факты преступления», — сказал следователь в Басманном суде Москвы. После чего судья решил перевести Родионова из СИЗО под домашний арест

Всего по делу проходят семь человек. Об аресте на два месяца одного из фигурантов дела, директора крупной компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева стало известно в конце августа.

Накануне его задержания по делу о хищении при строительстве резиденции, суд приговорил Сергеева по «делу реставраторов» к 4,5 годам условного заключения. После вынесения решения его задержали сотрудники ФСБ. Сергеева обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве.

В создании преступного сообщества и трех эпизодах мошенничества обвиняют директора ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны России (ФСО) Андрея Каминова. Он своей вины не признает.

Под арестом также находятся гендиректор строительной компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, экс-директор «Стройкомплекта» (родственная структура «Балтсроя») Дмитрий Торчинский, а также предприниматели Сергей Литвинов и Сергей Перевалов.

Ранее Кюнер, Перевалов и Торчинский признали свою вину в полном объеме и заключили досудебное соглашение. Литвинов своей вины не признает.

По информации в СМИ, в декабре 2012 года ФСО заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,6 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево резиденции главы государства. В качестве субподрядчиков были привлечены фирмы «Стройфасад» и «Стройкомплект». Причем работа над объектом должна была завершиться в ноябре 2014 года, чего сделано не было.

Уголовное дело возбудили 21 марта 2017. Оно было выделено из материалов дела о контрабанде элитного алкоголя в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. Само дело о хищении получило гриф «совершенно секретно».

В Следственном комитете поясняют, что Родионов с Переваловым возглавляли фирму «Климат проф», связанную с Кюнером. С «Климат проф» был заключен договор на проектирование и установку систем отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения в резиденции. Следствие полагает, что вентиляторы продавались по завышенной цене.

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В СМИ утверждают, что фирмы субподрядчики, сотрудники которых являются фигурантами дела о хищении, могут быть связаны с бизнесом Михальченко.

Отметим, что схема хищений при строительства резиденции президента напоминает схему хищений в Минкульте.

Максим Прошкин