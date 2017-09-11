Facebook оштрафовали на 1,2 млн евро за нарушение закона о конфиденциальности

Агентство по защите данных в Испании (AEPD) оштрафовало Facebook на 1,2 млн евро за нарушение закона о конфиденциальности. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Социальную сеть заподозрили в том, что она собирает личные данные пользователей без предупреждения. Как пояснили в AEPD, политика конфиденциальности Facebook содержит «неясные» условия по получению разрешения на обработку персональных данных.

В AEPD уточняют, что Facebook получает «сведения об идеологии, поле, религиозных убеждениях, личных предпочтениях или перемещениях без четкого информирования об использовании и назначении». Кроме того, соцсеть «обрабатывает защищенные данные для рекламы, среди прочего, без получения явного согласия со стороны пользователей».

В компании заявили, что намерены обжаловать решение, а также пояснили, что пользователи сами выбирают, какую информацию они хотят добавить в свой профиль и «делиться ею с другими».

«Однако мы не используем эту информацию для таргетирования рекламы», — добавили в Facebook.

Напомним, представители крупнейших американских IT-компании, среди которых был и Facebook, попросили в Верховном суде США ограничить доступ к информации, которая помогает искать пользователей с помощью мобильного телефона.

Ограничить доступ к такой информации предлагают правоохранительным органам. Под обращением подписались Apple, Google, Airbnb, Dropbox и еще девять компаний.

Компании настаивают, что необходимо разобраться, могут ли силовики без судебного ордера получать информацию о местонахождении пользователя через его мобильный телефон.

Максим Прошкин