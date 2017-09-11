В США почтили память жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке

В США почтили память жертв терактов, произошедших ровно 16 лет назад, в 2001 году.

Памятные мероприятия прошли на месте трагедии в Нью-Йорке: первая минута молчания была объявлена в 8.46 по местному времени (15.46 по мск), когда первый захваченный террористами самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра. Затем память погибших почтили в 9.03 утра, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню, и в 9.37, когда третий самолет протаранил часть Пентагона в Вашингтоне.

Moment of silence held for 9/11 victims at the National September 11th Memorial and Museum in New York City https://t.co/Xyts3Rbx4Z pic.twitter.com/rosjKTvVmR — CBS News (@CBSNews) September 11, 2017

Церемония поминовения также прошла в Белом доме в Вашингтоне. В ней приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также сотрудники американской администрации. Над Белым домом был приспущен государственный флаг.

"We honour every hero who keeps us safe and free" - Donald Trump, leading his first 9/11 commemoration in office https://t.co/0XXHTnIZKo pic.twitter.com/aG35mGiY0o — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 11, 2017

Траурные мероприятия также прошли у здания Пентагона.

Вечером над Нью-Йорком примерно на шесть километров в высоту поднимется столб света, повторяющий очертания разрушенных башен ВТЦ. Прожекторы будут светить в течение всей ночи. Впервые такая акция была организована через полгода после теракта, 11 марта 2002 года.

Серия терактов 11 сентября 2001 года была совершена членами террористической организации «Аль-Каида», запрещенной в России. Террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера и направили их в Северную и Южную башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона. Последний самолет упал в штате Пенсильвания, неподалеку от Вашингтона. В результате терактов погибли 2977 человек.