В редакции «Эхо Москвы» в Пскове прошел обыск. Об этом «Новой газете» сообщил главный редактор радиостанции Максим Костиков.

Обыск был связан с муниципальными выборами в регионе. Как объяснили сотрудникам, партия «Справедливая Россия», с которой у «Эха» был заключен договор на размещение агитационных материалов во время избирательной компании, могла использовать иные финансовые механизмы в обход единого избирательного фонда.

«Идет острый конфликт между «Единой Россией» и объединенной оппозицией. А мы здесь просто «попали», потому что мы предоставляли возможности по размещению предвыборной рекламы всем, кто приходил. Ну, не всем это нравится. Это моя версия», — рассказал Костиков о своей версии инцидента.

Во время обыска изъяли коммерческие договоры и договоры со «Справедливой Россией», а также допросили сотрудников. Главный редактор радиостанции подчеркнул, что в «день тишины» эфиров с кандидатами в депутаты не было.

Напомним, что в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил радиостанцию «Эхо Москвы» в нарушении закона. По его словам, три трансляции с оппозиционным политиком Дмирием Гудковым могли нарушить режим тишины.

В ответ на обвинения главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что такие «голословные обвинения наносят ущерб деловой репутации радиостанции, а в некоторых пассажах юристы обнаружили признаки прямой клеветы». Венедиктов упомянул, что редакция готова предоставить в Мосгоризбирком любые фрагменты эфира и ответить на все интересующие вопросы как в судебном, так и в досудебном порядке.

Юлия Суханова