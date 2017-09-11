Эксперты назвали потенциальными банкротами почти восемь млн россиян

Почти восемь млн россиян являются потенциальными банкротами, сообщает Объединенное кредитное бюро. В эту категорию попадают граждане, которые имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочки платежа 90 и более дней хотя бы одному кредиту.

Эксперты насчитали в России 660 тысяч россиян, попадающих под это определение. Еще 7,1 млн россиян не платят по своим кредитам более 90 дней. Последние могут воспользоваться правом банкротства.

У большинства потенциальных банкротов есть по два открытых кредита (21%), на втором месте находятся заемщики с тремя кредитами (19%), а на третьем — заемщики с одним открытым кредитом (почти 16%).

«Если в среднем владелец одного кредита должен банку примерно 93 тысяч рублей, то потенциальный банкрот — 1,4 млн рублей», — отмечают эксперты.

По данным Интерфакса, в первой половине 2017 года банкротами стали 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это на 79% больше, чем в аналогичный период 2016 года.