Яшин предложил созвать Конгресс независимых депутатов Москвы

Политик Илья Яшин планирует создать Конгресс независимых депутатов Москвы на основе команды движения «Солидарность», которая победила на выборах муниципальных депутатов в Красносельском районе столицы, сообщает Интерфакс.

По его словам, такая структура позволит муниципальным депутатам обмениваться опытом, а также сформировать общую повестку и стратегию.

«В столице теперь действительного много приличных мундепов, но для многих это совершенно новый вызов», — сказал Яшин.

Политик добавил, что в скором времени в советах, где оппозиционные кандидаты взяли большинство, будут избраны независимые председатели. Их будет «не меньше 20»

«Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный «клуб председателей», — отметил Яшин.

Ранее Яшин заявил о победе своей команды на муниципальных выборах в Москве. Представители движения «Солидарность» получили семь из десяти мандатов в совете депутатов Красносельского района, написал Яшин. Члены движения баллотировались как независимые кандидаты.

Напомним, что 10 сентября в Единый день голосования прошли муниципальные выборы. Явка составила 14,8%. «Единая Россия» набрала 76,83% голосов и получила 1154 депутатских мандатов, представители «Яблока» — 176 мандатов, еще 108 мандатов получили самовыдвиженцы.