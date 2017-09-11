Бизнесмен Михайлов подал новый иск к Навальному о защите чести и достоинства

Бизнесмен Сергей Михайлов подал новый иск к оппозиционному политику Алексею Навальному, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Люблинского суда Москвы Людмилу Морозову.

По ее словам, Михайлов просит признать «не соответствующей действительности» информацию, которую Навальный опубликовал на своем сайте под заголовком «Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ». Истец также просит суд обязать ответчиков удалить ее.

Пост, о котором идет речь, Навальный опубликовал 7 августа. В нем политик прикрепил фотографию документа, подтверждающего, что Владимир Путин дарил часы Михайлову. Ранее Пресс-секретарь президента опроверг эту информацию.

Документ был принесен представителем бизнесмена в суд по делу о защите чести и достоинства, который Навальный выиграл у Михайлова в начале августа. Тогда бизнесмен потребовал Навального удалить фильм «Чайка» о генпрокуроре Юрии Чайке и опровернуть утверждение, в котором его называют лидером солнцевской ОПГ по кличке Михась и криминальным авторитетом. Михайлов также просил взыскать с Навального и ФБК 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.