Вандалы повредили стеклянный купол в первый день работы парка «Зарядье»

В Москве в парке «Зарядье», который 11 сетября был открыт для всех желающих, вандалы повредили конструкции «стеклянной коры», медиацентра, а также зеленые насаждения, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Треснуло световое окно на крыше павильона „Медиацентр“. Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом», — сказала директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина.

Отмечается, что опасаться осколков посетителям не стоит. Гордюшина пообещала восстановить поврежденные элементы в кратчайшие сроки, однако, по ее словам, «это не только дорого, но и требует сложной технической работы».

9 сетрября состоялось торжественное открытие парка «Зарядье», который был построен на месте гостиницы «Россия». В выходные, 9 и 10 сентября, парк могли посетить только по приглашениям, которые ранее были распространены среди московских школьников.

Строительство парка обошлось в 14 миллиардов рублей. По подсчетам РБК, это в три раза больше изначально заявленной стоимости работ. Его площадь составляет 10,2 гектара, а ожидаемая посещаемость — десять миллионов человек в год.