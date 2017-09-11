Главу «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» арестовали по делу о коррупции

Таганский районный суд Москвы до 9 ноября арестовал генерального директора компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина, подозреваемого в коррупции, сообщают РИА Новости.

Бардину предъявили обвинение по части 8 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Свою вину обвиняемый не признал.

По его словам, он прилетел в Москву с Сахалина, потому что его «вызвала компания». Бардин заявил, что директор коммерческой фирмы, который якобы передал ему взятку, сам попросил о встрече. О том, как деньги оказались в его автомобиле, Бардин не знает.

«Я не вымогал, не делал препятственных действий, чтобы директор не был допущен до мероприятий, это делается комиссионно, я на это повлиять не могу. Этот товарищ, коммерческий директор… у нас с ними были нехорошие отношения. Мы подавали в отдел полиции заявление на него, так как было подозрение, что он не утилизировал отходы, а закапывал», - сказал Бардин.

Бардина задержали в Москве 10 сентября при передаче денег. По версии следствия, он получил 1 млн рублей от бизнесмена за обещание не препятствовать тому, чтобы организация провела торги.

Андрей Бардин занимал должность генерального директора ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» с 2014 года. Его предшественника Сергея Дряблова уволил глава «Роснефти» Игорь Сечин после визита на Сахалин.