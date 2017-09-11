Москва уступила Санкт-Петербургу в рейтинге мировых финансовых центров

Москва уступила Санкт-Петербургу в ежегодном рэнкинге глобальных финансовых центров по версии лондонской консалтинговоый фирмы ​Z/Yen Group и Института развития Китая, сообщает РБК.

Санкт-Петербург расположился на 87-й строчке из 92, Москва — на 89-й. При этом оба города показали высокий средний рост (+38 и +35 пунктов, соответсвенно), что демонстрирует рост доверия к финансовому центру.

По данным РБК, в предыдущем выпуске, который был опубликован полгода назад, Санкт-Петербург уступал Москве всего одну позицию (86-е место против 85-го), как и осенью 2016 года, когда Москва резко упала на 17 позиций в рейтинге и оказалась на 84-м месте.

Только четыре города достигли таких же высоких показателей среднего роста. Это Вена (+45 пунктов, 42-е место), Афины (84-е место, +89 пунктов) и Рейкьявик (+48 пунктов, 91-я строка рейтинга). Британские Виргинские острова показали равный с Санкт-Петербургом рост (+38 пунктов, 37-е место в списке).

Первое место в рейтинге занял Лондон, второе — Нью-Йорк. В пятерку также вошли Гонконг, Сингапур и Токио.