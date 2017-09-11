Обвиненному в поджоге имущества «Русской медной компании» активисту сломали ребра

В отношении Гамиля Асатуллина, активиста движения «СТОП ГОК» против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, мужчина был задержан ночью с 10 на 11 сентября при попытке поджога имущества, находящегося на территории, где ведет строительство Томинского горно-обогатительного комбината «Русская медная компании».

«В ходе досмотра у задержанного обнаружен и изъят нож, а на руках и одежде обнаружены следы краски», — заявили в полиции. По версии сотрудников «Русской медной компании», которую приводит Znak.com, два мужчины (второму удалось скрыться) перелезли через забор, облили бензином деревья и подожгли.

Также на заборе были обнаружены два баннера с надписями «Вы все умрете» и «Верните деньги!» В задержании Гамиля Асатуллина участвовали представители сразу нескольких силовых ведомств: Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, УФСБ региона и СОБР Управления Росгвардии по области.

Фото: челябинское МВД

До глубокого вечера родственники и коллеги задержанного не могли получить информацию о том, где находится Гамиль Асатуллин. По словам супруги задержанного, утром и днем сотрудники отдела МВД России по Сосновскому району Челябинской области отрицали информацию о том, что мужчина был к ним доставлен, однако вечером подтвердили эту информацию.

Сейчас Гамиль Асатуллин находится в следственном изоляторе, расположенном в том же здании, что и отделение. Вечером активисты движения «СТОП ГОК» и родственники Асатуллина провели несколько часов у отделения. В полиции корреспонденту «Новой газеты» сообщили, что мужчина задержан до суда, который определит ему меру пресечения.

Также стало известно, что Асатуллин получил травмы — перелом ребер. Полиция вызвала скорую помощь, которая зафиксировала повреждения. Сотрудники полиции отказались передать мужчине еду и теплую одежду, заявив, что передачи в следственном изоляторе принимаются только по вторникам и четвергам.

Представители движения «СТОП ГОК» в комментарии «Новой газете» заявили, что не верят в причастность Гамиля Асатуллина к поджогу и считают произошедшее «провокацией». «17 сентября в Челябинске должен пройти митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината, нас хотят представить хулиганами и экстремистами», — заявили они в комментарии «Новой газете».