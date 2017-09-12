«Ведомости»: пенсии в реальном выражении будут сокращаться ближайшие три года

Минэкономразвития спрогнозировало сокращение пенсий в реальном выражении в течении ближайших трех лет. Это следует из внесенного в правительство макропрогноза, с которым ознакомились «Ведомости». Достоверность этих данных газете подтвердили два федеральных чиновника.

Как уточняет издание, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019–2020 годах.

Как объяснили газете чиновники, падение пенсий связано с отказом правительства в 2016 году от их индексации работающим пенсионерам, которых в России, по данным Росстата, около 10 миллионов. В проекте бюджета 2018–2020 годов индексация пенсий также не предусмотрена, рассказали собеседники газеты. При этом инфляция в 2018 году, по прогнозу, будет выше, чем в этом году, а пенсии соответственно будут индексироваться на величину прошлогодней инфляции, поясняют «Ведомости». При этом представители Минтруда и Минфина подчеркивают, что бюджетный процесс еще не завершен.

В понедельник этот прогноз, на основе которого готовится бюджет, обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить его в связи с изменениями в экономике. По словам представителя Минэкономразвития, прогноз будет опубликован после одобрения правительством.

Ранее ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР) сообщал, что с августа 2017 года работающим пенсионерам повысят пенсию на 220 рублей.

В публикации агентства говорилось, что прибавка будет зачисляться с учетом перерасчета за работу в 2016 году. Максимальная сумма выплаты, согласно данным ТАСС, составит 220 рублей.

Согласно данным глобального пенсионного индекса за 2017 год, Россия входит в пятерку худших в мире стран для пенсионеров. В рейтинге Россия заняла 40-е место из 43, ниже расположились только Бразилия, Греция и Индия. Лидирующие позиции в рейтинге заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.