Центр политических технологий: более 80% опрошенных москвичей знали о муниципальных выборах 10 сентября

82% москвичей знали о прошедших 10 сентября выборах муниципальных депутатов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром политических технологий, передает ТАСС.

«82% москвичей ответили утвердительно на вопрос, знали ли они заранее о том, что 10 сентября в городе состоятся такие выборы. Среди пользователей интернета этот показатель составил 83%, непользователей - 77%», — приводит агентство отрывок из исследования.

25% опрошенных ответили утвердительно на вопрос об их участии в выборах муниципальных депутатов. При этом явка на выборах 10 сентября в Москве была ниже 15%. По мнению политологов, превышение положительных ответов над реальной явкой связано с тем, что люди чаще сообщают о социально одобряемом поведении, даже если они этого не делали. Кроме того, широкое обсуждение выборов заставило многих пожалеть о том, что они не участвовали в голосовании, отмечается в исследовании.

Как отмечает агентство, исследование Центра политических технологий было составлено с помощью телефонного опроса москвичей избирательного возраста утром 11 сентября. Выборка исследования составила 902 респондента.