ЕС призвал освободить приговоренного к 8 годам колонии зампреда Меджлиса крымских татар

Евросоюз призвал Россию освободить заместителя главы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Так называемый „Верховный суд“ Симферополя приговорил заместителя главы меджлиса Ахтема Чийгоза к восьми годам заключения за „организацию массовых беспорядков“ в феврале 2014 года. Европейский союз последовательно следил за делом Чийгоза и настаивал на его освобождении. Это призыв, который мы повторяем сегодня», — заявили в ЕС.

Евросоюз также призвал Россию снять обвинения с другого замглавы меджлиса, Ильми Умерова и немедленно освободить «всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в Российской Федерации».

Накануне Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Его признали виновным в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212 УК РФ) в Симферополе перед референдумом о присоединении Крыма.

По словам адвоката Чийгоза Николая Полозова, к процессу его освобождения будут подключены украинские власти, так как Чийгоз остался гражданином Украины.

Чийгоз — один из фигурантов «дела 26 февраля», которое позднее разделили на две части: дело в отношении Чийгоза и обвинение в отношении пятерых крымских татар Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и Арсена Юнусова.

По версии следователей, обвиняемые крымские татары участвовали или организовывали массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма в феврале 2014 года, когда к парламенту вышли пророссийские активисты и сторонники новой украинской власти. По мнению следствия, в беспорядках участвовали исключительно крымские татары.

Чийгоз занимает пост меджлиса крымских татар с 2008 года. 26 апреля 2016 года Верховный суд Республики Крым запретил в России деятельность меджлиса крымско-татарского народа. Организация была признана экстремистской, так как большая часть ее членов не признала российский статус Крыма.