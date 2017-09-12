Активисты SERB демонтировали мемориальную доску памяти Немцова

Фото со страницы активиста SERB Гоши Тарасевича (Игоря Бекетова)

Активисты движения SERB сняли мемориальную доску памяти убитого политика Бориса Немцова с дома в Москве, где жил Немцов. По словам активистов, мемориальная доска была установлена незаконно. Об этом «ВКонтакте» написал активист движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов).

«SERB слов на ветер не бросает! Табличка - демонтирована!! Это речь идет о незаконно установленной в общественном месте на фасаде дома 9 по Климентовскому переулку самопальной таблички с надписью о том, что, якобы, здесь жил политик Б. Немцов», — говорится в сообщении SERB.

После демонтажа активисты движения доставили мемориальную доску в ОВД ЦАО МВД по городу Москве, где подали «заявление с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Торжественная церемония установки доски на доме на Малой Ордынке, где жил убитый политик Борис Немцов, состоялась 7 сентября. В тот же день собеседница ТАСС в Отделе памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия рассказала, что столичные власти могут демонтировать эту табличку, поскольку порядок установления мемориальных досок прописан в постановлении 1287 «Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок».

Инициатор увековечивания памяти Немцова депутат Сергей Марков заявил в эфире «Эха Москвы», что доска установлена в соответствии с Жилищным кодексом России и не может быть демонтирована без нарушения закона. Ранее, как рассказал Марков, он выступал с предложением установить доску на месте убийства Немцова, но оно было отклонено.

В разговоре с «Новой газетой» соратник Немцова Илья Яшин назвал позицию департамента «абсолютно неграмотной с правовой точки зрения». Он объяснил, что «за» установку доски проголосовало около 60% собственников помещений дома.

«Если жильцы дома, где Борис Немцов прожил все свои последние годы жизни, хотят эту табличку, то чиновники должны не брызгать слюной, а должны отнестись к этому решению с уважением», — уверен Яшин.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.