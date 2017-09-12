«Коммерсант»: Путин объявит об участии в президентских выборах в ноябре

Стратегия президентской компании Владимира Путина будет состоять из двух этапов. Первый этап, на котором глава государства объявит о намерении идти на новый срок, намечен на ноябрь. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника, близких к администрации президента.

«Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», — пояснил собеседник газеты.

По словам источника, формат мероприятия, на котором Путин объявит о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, должен чем-то напоминать «прямую линию президента». Собеседник добавил, что это будет «общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении».

Осенью, по информации «Коммерсанта», Путин может стать участником целой череды внутриполитических мероприятий. Среди них газета отмечает День памяти жертв политических репрессий 30 октября, День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября), а также форум «Сообщество», организацией которого занимается Общественная палата.

Второй этап, по данным газеты, предполагает юридическое выдвижение Владимира Путина в качестве самовыдвиженца. Отмечается, что подписи в поддержку Путина соберут в самые поздние сроки, «чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой».

Ранее СМИ со ссылкой на близких к администрации президента источников сообщали, что в Кремле планируют добиться высокой явки на выборах президента России в 2018 году. В публикациях говорилось, что в Кремле хотели бы, чтобы в 2018 году за Владимира Путина проголосовало рекордное количество избирателей.