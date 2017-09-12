Юлию Тимошенко внесли в базу данных «Миротворца» за помощь Саакашвили в прорыве украинской границы

Украинский сайт «Миротворец» включил в черный список главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко за «сознательное нарушение государственной границы Украины» и организацию «незаконного перемещения лица без гражданства» (бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили) через кордон Украины. Об этом говорится на странице организации в фейсбуке.

Также «Миротворец» обвинил Тимошенко в «участии в нападении на режимный объект в составе группы лиц».

10 сентября лишенный украинского гражданства бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через кордон спецназа на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини». Затем Саакашвили сообщил о планах ехать во Львов.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту пересечения Саакашвили государственной границы страны.

Напомним, о том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Михаила Саакашвили стало известно 26 июля. Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила его гражданства.

В Грузии Саакашвили заочно предъявили обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, а также в противоправном вторжении в здание телеканала «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.