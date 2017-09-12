Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности ООН в ночь на вторник единогласно проголосовали за введение новых санкции в отношении КНДР после того, как Пхеньян провел испытания ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятому документу, в Северную Корею будут ограничены поставки нефтепродуктов, установлен лимит на сырую нефть — поставки не должны превышать показатели за последние 12 месяцев.

Пхеньяну также запретили продавать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также покупать текстильную продукцию. По информации Reuters, в 2016 году Пхеньян экспортировал текстиль на сумму около 252 млн долларов, причем порядка 80% произведенных товаров продали Китаю. Ограничительные меры также должны помочь пресечь контрабанду из КНДР

Несмотря на введение ограничительных мер, Совбез ООН готов поддерживать шестисторонние переговоры (Россия, КНДР, США, Китай, Япония, Корея) и призывает к их возобновлению.

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Это были уже шестые ядерные испытания Северной Кореи.

В Москве заявили, что действия Северной Кореи создают угрозу миру. В МИД России подчеркнули, что «в складывающихся условиях необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности».

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что Москва не признает статус Северной Кореи, и это принципиальная позиция.

Максим Прошкин