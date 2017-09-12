The Washington Post узнала «схему» поставок российской нефти в КНДР
Сингапурская компания Velmur Management Ltd, созданная россиянином, купила дизельное топливо на семь млн долларов у «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), а деньги на оплату покупки перечислила КНДР, утверждает The Washington Post.
Газета уточняет, что Velmur заплатила ННК за отгрузку топлива с танкеров, отправляющихся из Владивостока и в северокорейский порт Наджин. Информацию о «контрабанде» издание узнало из судебного иска, поданного Минфином США.
Отметим, в начале июня стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна, которые коснулись трех российских компаний: ННК, ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.
«ННК могла быть вовлечена в схемы обхода санкций в отношении Северной Кореи», — пояснили тогда в американском Минюсте. В ведомстве утверждали, что российская компания могла подписать контракт на поставки нефти в Северную Корею.
Однако представители ННК отрицают обвинения Вашингтона и готовят прошение об исключении компаний и «дочек» компаний из санкционного списка.
Напомним, после проведения Пхеньяном испытаний ядерного оружия Совбез ООН единогласно ввел санкции против КНДР.
Согласно принятому документу, в Северную Корею будут ограничены поставки нефтепродуктов, установлен лимит на сырую нефть — поставки не должны превышать показатели за последние 12 месяцев.
Пхеньяну также запретили продавать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также покупать текстильную продукцию.
Максим Прошкин