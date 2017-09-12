The Washington Post узнала «схему» поставок российской нефти в КНДР

Сингапурская компания Velmur Management Ltd, созданная россиянином, купила дизельное топливо на семь млн долларов у «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), а деньги на оплату покупки перечислила КНДР, утверждает The Washington Post.

Газета уточняет, что Velmur заплатила ННК за отгрузку топлива с танкеров, отправляющихся из Владивостока и в северокорейский порт Наджин. Информацию о «контрабанде» издание узнало из судебного иска, поданного Минфином США.

Отметим, в начале июня стало известно, что Минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна, которые коснулись трех российских компаний: ННК, ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.

«ННК могла быть вовлечена в схемы обхода санкций в отношении Северной Кореи», — пояснили тогда в американском Минюсте. В ведомстве утверждали, что российская компания могла подписать контракт на поставки нефти в Северную Корею.

Однако представители ННК отрицают обвинения Вашингтона и готовят прошение об исключении компаний и «дочек» компаний из санкционного списка.

Напомним, после проведения Пхеньяном испытаний ядерного оружия Совбез ООН единогласно ввел санкции против КНДР.

Согласно принятому документу, в Северную Корею будут ограничены поставки нефтепродуктов, установлен лимит на сырую нефть — поставки не должны превышать показатели за последние 12 месяцев.

Пхеньяну также запретили продавать конденсаты и газоконденсатные жидкости, а также покупать текстильную продукцию.

Максим Прошкин