В крупных городах России эвакуируют торговые центры и школы из-за анонимных звонков о бомбе

В крупных городах по всей России эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков. На это обратила внимание «Медиазона».

Представители правоохранительных органов в одних регионах заявляют, что идут учения, в других регионах информацию об учениях опровергают. В частности, издание «Аиф-Пермь» со ссылкой на эксперта Минобороны рассказывает о масштабных учениях, которые проводятся «впервые со времен СССР».

В пресс-службе МВД России прокомментировать информацию о массовых эвакуациях не смогли. «Новая газета» также отправила запрос в Минобороны России. В свою очередь, в пресс-службе МЧС России рассказали, что все учения, которые проводит министерство — плановые.

По информации СМИ, эвакуации прошли:

в Ставрополе,

Перми,

Уфе,

Красноярске,

Владивостоке,

Челябинске,

Омске,

Магадане,

Екатеринбурге,

Брянске,

Рязани,

Новосибирске.

«Ura.ru» утверждает, что в Сургуте вооруженные люди в камуфляже проверяют водителей на дороге. Во всех школах Перми отмененили занятия, из учебных заведений эвакуировано порядка 6 тысяч человек. Сотрудники оперативных служб проверяют здания с собаками.

Отметим, информация об эвакуации стала поступать вечером 10 сентября. Согласно информации МВД, за январь — июль 2017 года в министерство поступило 785 дел о ложных звонках о теракте, получается по четыре сообщения в день по всей России.