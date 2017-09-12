В крупных городах России эвакуируют торговые центры и школы из-за анонимных звонков о бомбе
Максим ПрошкинКорреспондент
В крупных городах по всей России эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков. На это обратила внимание «Медиазона».
Представители правоохранительных органов в одних регионах заявляют, что идут учения, в других регионах информацию об учениях опровергают. В частности, издание «Аиф-Пермь» со ссылкой на эксперта Минобороны рассказывает о масштабных учениях, которые проводятся «впервые со времен СССР».
В пресс-службе МВД России прокомментировать информацию о массовых эвакуациях не смогли. «Новая газета» также отправила запрос в Минобороны России. В свою очередь, в пресс-службе МЧС России рассказали, что все учения, которые проводит министерство — плановые.
По информации СМИ, эвакуации прошли:
- в Ставрополе,
- Перми,
- Уфе,
- Красноярске,
- Владивостоке,
- Челябинске,
- Омске,
- Магадане,
- Екатеринбурге,
- Брянске,
- Рязани,
- Новосибирске.
«Ura.ru» утверждает, что в Сургуте вооруженные люди в камуфляже проверяют водителей на дороге. Во всех школах Перми отмененили занятия, из учебных заведений эвакуировано порядка 6 тысяч человек. Сотрудники оперативных служб проверяют здания с собаками.
Отметим, информация об эвакуации стала поступать вечером 10 сентября. Согласно информации МВД, за январь — июль 2017 года в министерство поступило 785 дел о ложных звонках о теракте, получается по четыре сообщения в день по всей России.