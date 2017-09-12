Вице-президент «Лаборатории Касперского» рассказал о реорганизации офиса компании в Вашингтоне

Вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с госорганами Антон Шингарев рассказал, что офис компании в Вашингтоне будет реорганизован, сообщает The Bell.

По данным источников издания, близких к компании, в ближайшее время подразделение компании в США закроют. Всего там работают десять человек, все они — граждане США.

«Мы сейчас думаем, что с ним делать, поскольку перспективы довольно туманные», — заявил он, не дав однозначного ответа на вопрос о том, закрывается ли офис.

The Bell отмечает, что пока в США будет действовать запрет для госструктур закупать ПО «Лаборатории Касперского», офис компании не будет нужен. Kaspersky Government Security Solutions Inc (KGSS) отвечает за контакты с госорганами. Подразделение работало с 2014 года и занималось разработкой и поставкой софта для правительства США и компаний.

В воскресенье, 10 сентября, стало известно, что крупнейший ритейлер электроники США Best Buy перестал продавать продукты «Лаборатории Касперского». Best Buy опасается, что компания может передавать информацию о пользователях российским властям.

В июне администрация президента США Дональда Трампа исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами. В самой компании назвали этот шаг «геополитической борьбой».