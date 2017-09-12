Крупнейшая сеть кинотеатров в России отказалась от показа «Матильды» из-за возможной угрозы зрителям

Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу киносети.

Как объясняют в компании, это решение связано с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы скандальной картины.

«Отказ от показов фильма "Матильда" в наших кинотеатрах — это вынужденное решение. Возникший на фоне последних событий резонанс вокруг кинокартины, возможно, поднял ее коммерческий потенциал, но безопасность наших зрителей для нас остается в приоритете», — сообщил глава сети Роман Линин.

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» — одна из крупнейших сетей кинотеатров в России: компании принадлежит 75 кинотеатров в 28 городах по всей стране.

Накануне в кинотеатре «Иллюзион» отменили показ фильма «Матильда», запланированный на 11 сентября. В пресс-службе компании Sarafan PR говорили, что показ не отменили, а перенесли по техническим причинам, однако новую дату показа не уточнили.

Напомним, в понедельник правоохранительные органы возбудили дело после того, как у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя, сгорели два автомобиля. Сам Добрынин написал в своем Facebook, что рядом с машинами были найдены записки со словами «За Матильду гореть».

Это не единственная экстремистская акция против показа фильма Учителя. До этого, 3 сентября, водитель УАЗ протаранил кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег автомобиль. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против «Матильды». В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее полиция завела уголовное дело после нападения на офис Алексея Учителя в петербургской студии «Лендок». Неизвестные бросили в здание студии бутылки с зажигательной смесью. Режиссер рассказал, что «это все последствия предыдущих угроз».

Угрозы в адрес съемочной группы «Матильды» поступали от организации «Христианское государство – Святая Русь». Представители движения разослали в кинотеатры письма с требованиями не показывать фильм, иначе «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».