Россиянина приговорили к смертной казни в Ираке

Высший судебный совет Ирака приговорил гражданина России к смертной казни через повешение за принадлежность к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает иракский канал «Аль-Сумария».

Информацию о смертном приговоре подтверждает РИА Новости. Агентство ссылается на решение иракского суда.

Сторона обвинения наставила, что гражданин России состоял в батальоне «Заркави», которая является боевой группировкой «Исламского государства». Задержание россиянина произошло во время освобождения Мосула.

Иракская сторона утверждает, что россиянин признал свою вину в организации нескольких террористических актов против служб безопасности Ирака с 2015 года.

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Напомним, о задержании террористок-смертниц из России в Мосуле сообщалось 18 июля. В системе туннелей, построенной «Исламским государством», задержали группу из 20 террористок. Иракские военные установили, что среди задержанных есть граждане Канады, Германии, Турции, и Ливии. Кроме того, в подземных ходах были найдены нательные взрывные устройства и оружие.

Отметим, что Мосул — последний иракский город, в котором находилась крупная база «Исламского государства». Операция по освобождению города началась в октябре 2016 года. В июле премьер-министр страны Хейдар аль-Абади заявил, что город освобожден от боевиков ИГ.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 9, 2017

Максим Прошкин