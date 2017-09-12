«ВКонтакте» заблокировала чеченский паблик «Карфаген» за экстремизм

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество «Карфаген», участники которого устраивали травлю чеченских девушек за «безнравственное поведение».

Сейчас на странице сообщества указано, что оно внесено в реестр запрещенных ресурсов.

В Роскомнадзоре газете «Ведомости» сообщили, что паблик заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры. Собеседник издания уточнил, что сообщество попало в реестр запрещенных сайтов, потому что ведомство нашло в «Карфагене» материалы экстремисткой направленности.

На данным момент в сообществе «Карфаген», которое было создано в феврале 2017 года, состоят около 55 тысяч человек. Его участники утверждают, что борются за нравственность и «очищение вайнахского народа». В паблике публикуются «безнравственные» фотографии чеченских девушек, то есть девушек без платка и с открытой шеей или руками. Не редко бывает так, что под фотографиями указывался адрес и призыв к родным разобраться с поведением девушки.

По информации «Медузы», подобные сообщества уже действуют в Дагестане, Ингушетии и Татарстане.

«Помимо основного паблика движение ведет группу «Аль-Фарук» (такое же название было у основного лагеря «Аль-Каиды»в Афганистане, в котором проходили обучение террористы, устроившие теракт 11 сентября); в ней выкладываются цитаты из Корана», — пишет издание.

Кроме того, «бойцы» «Карфагена» собирались проводить уличные рейды на чеченских девушек, однако после вмешательства центра по борьбе с экстремизмом, решили отложить на некоторое время свою затею.

«Если я узнаю, что какая-то вайнахская семья убила свою дочь за какой-то серьезный проступок, то я буду стоя хлопать им, потому что это правильно», — заявил представитель сообщества в интервью «Медузе».

Читайте также Бежавшую из страны и получившую статус беженца в Норвегии чеченку задержали в Минске и выдали отцу

Напомним, этим летом из Чечни бежала 22-летняя Луиза Дудуркаева. Уехать ее вынудили угрозы после публикации фото в сообществе «Карфаген». Девушке помогли правозащитники и 31 августа она получила документы беженца и шенгенскую визу от Королевства Норвегия.

4 сентября в аэропорту Минска милиция задержала Дудуркаеву. В отделении транспортной милиции ее дожидался отец, которому и передали девушку.

Максим Прошкин