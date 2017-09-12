На «Аллее правителей» в центре Москвы решили установить памятники Ленину и Сталину

На «Аллее правителей» в Москве появятся бюсты первых лиц советского и постсоветского периодов, в том числе Владимира Ленина и Иосифа Сталина, передает ТАСС.

«Памятник Ленину будет первым, установленным в послесоветский период», — рассказал исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Кроме бюстов Ленина и Сталина, на аллее увековечат память и других лидеров XX века: Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, но они ставятся «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

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«Задача этой аллеи — нести образовательную функцию. Здесь можно проводить открытые уроки. Школьники, кадетские классы будут приходить сюда и узнавать о какой-то личности что-то новое» , - заявил он.

Последний Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев прокомментировал РБК установку памятников, назвав эту инициативу «правом общественности».

«Если бы я возражал, то высказался. Но мы, может, не готовы для таких шагов — в любом случае пусть решит общество», — заявил президент Горбачев.

Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса об отношении россиян к установке в публичных местах памятных знаков, рассказывающих об успехах Иосифа Сталина. Большинство участников исследования (62%) отозвались о подобной идее положительно.