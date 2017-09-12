Заявитель митинга против строительства горного комбината в Челябинске получил повестку в полицию

Вместо разрешения на проведение митинга 17 сентября против строительства в Челябинске Томинского горно-обогатительного комбината «Русская медная компании» активист получил повестку с требованием явиться к следователю.

В здании городской администрации одного из авторов заявления Сергея Вахрушева остановил мужчина в штатском, показавший удостоверение подполковника Никитина.

В повестке не уточняется, по какому именно делу Вахрушева вызывают в ГУ МВД по Челябинской области. Однако это может быть связано с уголовным делом о хулиганстве, которое завели после попытки поджога на территории строительства «Русской медной компании».

Ранее «Новая газета» сообщала, что в ночь на 11 сентября задержали активиста движения «СТОП ГОК» Гамиля Асатуллина, в отношении которого завели уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

«В ходе досмотра у задержанного обнаружен и изъят нож, а на руках и одежде обнаружены следы краски», — заявили в полиции. По версии сотрудников «Русской медной компании», которую приводит Znak.com, двое мужчин (второму удалось скрыться) перелезли через забор, облили бензином деревья и подожгли.

Представители движения «СТОП ГОК» в комментарии «Новой газете» заявили, что не верят в причастность Гамиля Асатуллина к поджогу и считают произошедшее «провокацией». «17 сентября в Челябинске должен пройти митинг против строительства Томинского горно-обогатительного комбината, нас хотят представить хулиганами и экстремистами», — заявили они в комментарии «Новой газете».