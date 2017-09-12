«Свидетели Иеговы» обжаловали свой запрет на территории России

«Свидетели Иеговы» подали жалобу на решение Верховного суда признать экстремисткой деятельность организации и запретить ее на территории России. Об этом сообщает Интерфакс.

«Надзорная жалоба поступила в суд 11 сентября. Заявитель просит отменить решение от 20 апреля и отказать в удовлетворении исковых требований Минюста», — сказали в суде агентству.

Как говорится в комментарии информационно-аналитического центра «Сова», признание деятельности организации экстремистской нарушает права людей. «Фактически они являются актом политически мотивированного преследования лиц, исповедующих религию Свидетелей Иеговы», — настаивают авторы жалобы.

Ранее Минюст России по решению Верховного суда включил религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» в список запрещенных в стране организаций за экстремизм.

В сообщении министерства юстиции говорилось, что в список запрещенных организаций также включены 395 местных религиозных организаций, входящих в структуру «Свидетелей Иеговы».

Европейская служба внешних связей осудила решение Верховного суда России о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы».

Напомним, 23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».

Максим Прошкин