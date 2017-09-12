В Ставрополе возбудили дело после 42 ложных сообщений о бомбах

В Ставрополе возбудили уголовное дело поле 42 ложных сообщений о минировании зданий в городе. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). С 9:30 по 17:00 в полицию 42 раза позвонил неизвестный и рассказал о взрывных устройствах, которые установлены в торгово-офисных, учебных и административных зданиях города. Все сообщения о минировании поступили с одного телефонного номера.

«Не исключено, что телефонная атака проводилась не с территории России. Но я уверен, что организаторов масштабного хулиганства найдут, и они ответят перед законом», — заявил губернатор Ставропольского Края Владимир Владимиров.

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Ранее сегодня стало известно, что в крупных городах по всей России эвакуируют торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков. «Ura.ru» утверждает, что в Сургуте вооруженные люди в камуфляже проверяют водителей на дороге. Во всех школах Перми отменили занятия, из учебных заведений эвакуировано порядка 6 тысяч человек. Сотрудники оперативных служб проверяют здания с собаками.

Информация об эвакуации стала поступать еще вечером 10 сентября. Представители правоохранительных органов в одних регионах заявляют, что идут учения, в других регионах информацию об учениях опровергают. В пресс-службе МВД России прокомментировать информацию о массовых эвакуациях не смогли.