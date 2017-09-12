Басманный суд отказался удовлетворить иск ЛГБТ-активиста Алексеева к «Новой газете»

Николай Алексеев. Фото: РИА Новости

Во вторник Басманный суд рассмотрел иск ЛГБТ-активиста Николая Алексеева к «Новой газете» и Елене Милашиной, автору статьи «Убийство чести» о преследовании геев в Чечне.

На заседании присутствовали представитель «Новой газеты» Ярослав Кожеуров, представитель соответчика, директор Центра защиты прав СМИ, Галина Арапова и обозреватель Елена Милашина.

Истец ни на одном заседании не появился и в результате ходатайствовал о рассмотрении иска без него.

Суд по итогам слушаний полностью отказал Алексееву в его исковых требованиях и запрошенной компенсации в 1 миллион рублей.

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