Басманный суд отказался удовлетворить иск ЛГБТ-активиста Алексеева к «Новой газете»
«Новая газета»редакция
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Во вторник Басманный суд рассмотрел иск ЛГБТ-активиста Николая Алексеева к «Новой газете» и Елене Милашиной, автору статьи «Убийство чести» о преследовании геев в Чечне.
На заседании присутствовали представитель «Новой газеты» Ярослав Кожеуров, представитель соответчика, директор Центра защиты прав СМИ, Галина Арапова и обозреватель Елена Милашина.
Истец ни на одном заседании не появился и в результате ходатайствовал о рассмотрении иска без него.
Суд по итогам слушаний полностью отказал Алексееву в его исковых требованиях и запрошенной компенсации в 1 миллион рублей.
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