Счетная палата обнаружила нарушения в работе Минобрнауки

Минобрнауки допустило нарушения при распределении субсидий между регионами в 2017 году по государственной программе «Развитие образования». Об этом сообщается на сайте Счетной палаты России.

Аудитор выяснил, что 29 регионов получили завышенные субсидии на создание новых мест в школах, а 28, наоборот, заниженные. Кроме того, 16 регионов допустили нарушения и теперь обязаны вернуть в бюджет около 2,2 млрд рублей.

Счетная палата отмечает, во время распределения средств министерство не учло «остроту» потребности регионов, в результате некоторые из них не могут получить средства в том объеме, который требуется.

В свою очередь, представитель Минобрнауки Валентина Переверзина заявила, что все замечания будут учтены, а контроль над тем, как регионы исполняют свои обязательства, усилится.

Напомни, в конце июня Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру России после того, как выявила недостоверность в финансовом отчете Минобрнауки. Аудитор подсчитал, что министерство некорректно распределило субсидии между регионами на сумму 2,4 млрд рублей, а также неправомерно истратило 2,2 млрд рублей.

Максим Прошкин