«Тверского стрелка» приговорили к пожизненному заключению

Жителя Москвы Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве девяти человек в одном из дачных поселков Тверской области, приговорили к пожизненному заключению, передает РИА Новости. Суд также обязал его выплатить около 10,5 млн рублей родственникам погибших.

Мужчина полностью признал свою вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

«Последний раз хочу сказать: простите», — сказал Егоров перед вынесением приговора. Ранее он просил суд приговорить его к смертной казни.

Напомним, в июне этого года в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино Конаковского района произошло массовое убийство. Во время застолья в компании разгорелась ссора, после чего 45-летний Егоров вернулся к знакомым с охотничьим ружьем и открыл огонь.

В доме были обнаружены тела трех женщин и пяти мужчин, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины.

Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и вызвать полицию.