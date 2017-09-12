Bloomberg: санкции США могут оказать влияние на финансирование российского оборонзаказа

Сбербанк и ВТБ обеспокоены тем, что могут попасть под санкции США из-за участия в финансировании российских программ вооружения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Опасения вызваны с тем, что банки могут потерять возможность держать счета в финансовых институтах США или доступ к иностранной валюте. Такие ограничительные меры накладываются на «любое лицо», которое осуществляет «существенные транзакции» с российскими военными или разведкой, что прописано в законе об американских санкциях.

По словам собеседников Bloomberg, правительство рассматривает несколько вариантов для решения этой проблемы. Как пишет агентство, может быть создан новый госбанк, который профинансирует оборонные программы, либо средства выделят из бюджета.

Однако представители ВТБ, Сбербанка и Министерства финансов отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в 2016 году военные расходы России составили 2,1 трлн рублей, что на 0,8 трлн меньше, чем за предыдущий год. Из отчета следует, что финансирование Военно-морского флот выросло в 4,5 раза, а Военно-воздушных сил — почти в пять раз. Затраты на другие виды войск составили более 60% общих расходов.