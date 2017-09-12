Мединский об отказе сети кинотеатров показывать «Матильду»: «Моя чаша терпения переполнена»

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя отказ объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» от показа фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» заявил, что его «чаша терпения переполнена». Об этом министр сказал журналистам, передает Интерфакс.

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — заявил Мединский.

Министр добавил, что собирается подготовить заявление «в связи с данной ситуацией».

При этом, по данным Интерфакса, другая сеть кинотеатров — «Московское кино» не планирует отказываться от проката «Матильды». Еще в одной сети кинотеатров — «Пять звезд» заявили, что примут решение в конце сентября.

Ранее во вторник объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из-за угроз безопасности. В компании объяснили, что таким образом собираются оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы скандальной картины.

Накануне в кинотеатре «Иллюзион» отменили показ фильма «Матильда», запланированный на 11 сентября. В пресс-службе компании Sarafan PR говорили, что показ не отменили, а перенесли по техническим причинам, однако новую дату показа не уточнили.

Напомним, в понедельник правоохранительные органы возбудили дело после того, как у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина сгорели два автомобиля. Сам Добрынин написал в своем Facebook, что рядом с машинами были найдены записки со словами «За Матильду гореть».

До этого, 3 сентября, в Екатеринбурге водитель УАЗ протаранил кинотеатр «Космос», после чего поджег автомобиль. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против показа «Матильды». В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее полиция возбудила уголовное дело после нападения на офис Алексея Учителя в петербургской студии «Лендок». Неизвестные бросили в здание студии бутылки с зажигательной смесью. Режиссер, комментируя нападение, заявил, что «это все последствия предыдущих угроз».

Напомним, угрозы в адрес создателей «Матильды» поступали от организации «Христианское государство – Святая Русь». Представители движения разослали в кинотеатры письма с требованиями не показывать фильм, иначе «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

Премьера фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» должна состояться 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.